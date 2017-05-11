Malezya üç FETÖ'cüyü Türkiye'ye iade edecek

Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, gözaltına alınan üç FETÖ yöneticisinin Türkiye'ye iade edileceğini açıkladı.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE DEĞİL TÜRKİYE'YE İADE EDECEĞİZ"

Başbakanlık ofisinde konuşan Hamidi, Malezya'nın gözaltılar nedeniyle herhangi bir yükümlülüğe girmeyeceğini belirterek söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil Türkiye'ye gönderileceğini aktardı.

DAEŞ FAALİYETLERİNİ YAYMAKLA DA SUÇLANIYORLAR

Geçen hafta gözaltına alınan FETÖ'cü Turgay Karaman, İhsan Aslan ve İsmet Özçelik, DAEŞ faaliyetlerini yayma, etkileme ve finanse etme suçlamasıyla sorgulanıyor. FETÖ yöneticileri, 28 gün gözaltında tutulabilir. İsmet Özçelik, Aralık 2016'da bir göçmen polisine saldırı suçlamasıyla tutuklanmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Malezya, Ekim ayında iki FETÖ üyesini daha Türkiye'ye iade etmişti.