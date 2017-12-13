Malezya’da İsrail ürün ve işletmelerini boykot çağrısı

Malezya Halk Ekonomisi Partisi (PEKIRA), İsrail ürünlerini ve işletmelerini boykot etme çağrısında bulundu.

PEKIRA Başkanı Mohd Ridzuan Abdullah, yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı iş adamları ve halka İsrail ürünleri ve işletmelerini boykot etme çağrısı yapıyorum. Biz bundan sonra İsrail ürünlerini kullanmayacağız.” dedi.

REUTERS/Stringer (Malezya Kuala Lumpur'da İsrail karşıtı gösteri yapan halk)

BOYKOT ÇAĞRISI

Malezya'da 2014'te de ABD menşeli bir fast-food zincirinin protesto edildiğini ve başarılı olunduğunu hatırlatan Abdullah, “Daha önce de bu tür bir boykot düzenlemiş ve işletmenin büyük maddi kayba uğramasını sağlamıştık. Aynı şeyi tekrar yapabiliriz.” diye konuştu.