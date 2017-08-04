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Malezya'da tren istasyonlarında bebek Annabelle'li uyarı

Başkent Kuala Lumpur'da bir tren operatörü şirketi, yolcuları uyarmak için "korkunç bebek Annabelle" uygulaması başlattı.

04.08.2017 - 07:15
  1. Haberler
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RapidKL isimli tren operatörü şirketi, daha önce korku filminlerine konu olan Anabelle isimli oyuncak bebekle yolcularının toplu taşıma kurallarına uymasını amaçlıyor.

Malezya'da tren istasyonlarında bebek Annabelle'li uyarı

"DAVRANIŞLARINIZA DİKKAT EDİN, YOKSA.."

Şirket, Anabelle’in turnikelerde ve trende oturuken çekilmiş iki fotoğrafını Facebook sayfasında, şu notu düşerek paylaştı:

“Değerli yolcularımız, son zamanlarda Annabelle bize sürpriz ziyaretlerde bulunuyor. Trenlerimizde seyahat ederken davranışlarınıza dikkat edin yoksa, Anabelle sizi sonsuza kadar lanetleyecek.”

PAYLAŞIMA TEPKİLER GECİKMEDİ

Paylaşım, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. Bazı kullanıcılar korkunç bebek uygulamasını eğlendirici bulurken, kimileri de uygulamanın kalp ve psikolojik rahatsızlığı olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar için tehlikeli olabileceğini savundu.

"AMAÇ TOPLUMSAL FARKINDALIK"

RapidKL’nin sözcüsü ise gelen tepkilerin ardından ilginç uygulamalarındaki asıl amacın toplumsal farkındalığı arttırmak olduğunu ifade ederek, “Umuyoruz ki toplumun sosyal ahlaki kuralları yalnızca toplu taşıma araçlarını kullanırken değil, kamuya açık alanlarda da düzelecek” açıklamasını yaptı.

Malezya'da tren istasyonlarında bebek Annabelle'li uyarı

ANNABELLE'İN HİKAYESİ

1970 yılında ABD'de, Donna isimli 28 yaşındaki bir kadına annesi tarafından pejmürde bir oyunca bebek hediye ediliyor. Bu dönemde ev arkadaşı ile birlikte yaşayan kadın, oyuncak bebeğin eve geldiği andan beri bir şeylerin kötü gittiğinin farkına varıyor.

Malezya'da tren istasyonlarında bebek Annabelle'li uyarı

İki genç kadın oyuncak bebeği araştırmak için medyum çağrıyor. Medyum da bebeğin Anabelle Higgins adlı bir ruh tarafından iletişim kurmak için kullanıldığını söylüyor.

Bir süre sonra genç kadınlar, parapsikoloji uzmanları Ed ve Lorraine Warren'dan yardım istiyor. Lanetli olduğu iddia edilen bebeğin aslı şu anda çiftin Connecticut'taki müzesinde bulunuyor.

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