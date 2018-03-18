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Mali'deki Dogon ve Fulani kabileleri barış yaptı

Mali'nin güneyinde Dogon ve Fulani kabileleri arasında süren çatışmalar son buldu. İki kabile arasında barış sağlandığı açıklandı.

AA | 18.03.2018 - 06:48..
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Batı Afrika ülkesi Mali'nin Mopti bölgesindeki Dogon ve Fulani kabileleri, Sosyal Uyum ve Uzlaşma Bakanlığı himayesinde başkent Bamako'da bir araya geldi. Yapılan zirvede iki kabile arasında barış sağlandı.

Mali'deki Dogon ve Fulani kabileleri barış yaptı

KABİLE TEMSİLCİLERİ GÖRÜŞTÜ BARIŞ GELDİ

Dogon kabilesi temsilcisi Mamadou Togo, "Bütün kabile üyelerine ricada bulunuyorum silahlarını bırakıp provokasyondan uzak dursunlar." ifadesini kullandı.

Fulani kabilesi temsilcisi Abdoul Aziz Diallo da "Geldiğimde çok sinirliydim ama bu verimli görüşmeden sonra iki kabile arasında problem olmasını gerektiren önemli şeyler olmadığını gördüm. Asıl sorun provokasyona gelip birbirimizi öldürmemize sebep olanlar. " diye konuştu.

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