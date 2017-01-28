Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapılan istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRET 1404 LİRANIN ALTINA DÜŞMEYECEK''

Bu ücretle çalışanların durumlarında her geçen yıl iyileştirme yapıldığını söyleyen Ağbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız" diye konuştu.

Maliye olarak kötü gün dostu olacaklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENE İNDİRİM GETİRECEĞİZ

''Yakında yapacağımız yeniliklerle kötü gün dostu olan bir maliye olacağız. Bütün meseleleri Ankara'da çözmek fikrinden vazgeçeceğiz. Size en yakın yerlerde işler çözülsün. Maliye vergi sistemine ilişkin olarak, aksaklıklarımız var. Bunları düzeltmemiz lazım. Dolaylı vergileri az, dolaysız vergileri fazla almamız lazım. Vatandaş, bize, 'Yeniden yapılandırma kanunu yaptınız. Vergisini ödemeyenlere af getirdiniz. Ödeyenler ne olacak' diye soruyor.

KÖTÜ GÜN DOSTU DA OLACAĞIZ

Vergisini tam zamanında ödeyen işletmelerimize vergi indirimi getireceğiz. Haklarını teslim etmemiz lazım. Yine vatandaş, 'İyi günüde devlet vergi almasını biliyor. İşletme olarak kötü günümüz de olabiliyor. Bu dönemde Devlet üzerimize geliyor' diyor. Vatandaş haklı. Kötü gün dostu da olacağız. İyi gününde vergisi ödemişse ben bunu görüyorsam sıkıntıya düştüğünde elini tutmam lazım. Borçlarını ertelemem lazım. Bunları yaparsak devlete olan güven artar."