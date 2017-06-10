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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Mavi Marmara açıklaması

Ağbal, "Mavi Marmara şehitlerinin yakınları müsterih olsun. Konuyla ilgili işlemleri çok dikkatli bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

10.06.2017 - 16:14
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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Mavi Marmara açıklaması

naci ağbal

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere memleketi Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, belediyenin çalışmalarını inceledi, sokak sokak gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

"TAZMİNATLARI DAĞITACAĞIZ"

Bakan Ağbal, bir soru üzerine Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit düşenlerin yakınlarına verilecek tazminatlar ile ilgili açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Konuyu yakından takip ediyoruz, Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Çok farklı talepler var. İki bakanlık bir arada, hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınları ile de görüşerek ödenecek tazminat tutarlarını belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ailelerle görüşecek, ardından süratli bir şekilde komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı olarak bizde emanette bekleyen parayı vatandaşlara tazminat olarak dağıtacağız."

MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİN YAKINLARI MÜSTERİH OLSUN"

Aileleri kesinlikle üzmek istemediklerini belirten Bakan Naci Ağbal, "İlk andan itibaren bizim konumuz değildi. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülüyordu. Daha sonradan İsrail'e karşı açılan davalar, hukuk sistemimiz gereği Maliye adına devam ettirilmesi gerektiği için Adalet Bakanlığı'ndaki tüm dosyaları devraldık. Gerekli işlemi yaptık. Mavi Marmara şehitlerinin yakınları müsterih olsun. Kendileri ile ilgili tüm muameleyi çok dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Adalet Bakanımızla da görüştüm. İlgili arkadaşları bir araya getirerek çalışmaları süratle sonuçlandıracağız. Giden canları geri getiremeyiz. Allah onların mekanını cennet eylesin. Devlet olarak, hükümet olarak bu hadise olur olmaz uluslararası hukuktan doğan tüm haklarımızı sonuna kadar kullandık. Bütün dünya biliyor ki Türkiye Mavi Marmara gemisinde başta talep ettiği her şeyi elde etmiş oldu. Tabi ki yakınlarını kaybeden ailelerin acısı var. Bu acı hepimizin, milletimizin acısı, milletimizin yarası. İnşallah bu meselelerin üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

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