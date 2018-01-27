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Maliye Bakanı'ndan kulüplere vergide yeni öneri

Maliye Bakanı Naci Ağbal, spor kulüplerine yeni öneri getirerek "Gelir stopaj vergilerini beyan edip zamanında ödesinler biz de ödedikleri vergiyi amatör branşta kullanmaları için iade edelim" dedi.

AA | 27.01.2018 - 16:23..
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Maliye Bakanı'ndan kulüplere vergide yeni öneri

Bakan  Ağbal, amatör sporun desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"VERGİYİ ZAMANINDA ÖDESİNLER İADE EDELİM"

Spor kulüplerinin sporculara ödedikleri ücretler üzerinden gelir vergisi stopajı oluştuğunu dile getiren Malieye Bakanı Naci Ağbal, şöyle devam etti: "Önerimiz şu, spor kulüplerimizin sahip olduğu şirketler, sporcular üzerinden yaptığı gelir stopaj vergilerini vergi dairesine beyan etsinler, süresinde ödesinler, sonra bize ödedikleri vergiyi örneğin 5 iş günü içinde iade edelim, bu vergiyi özel bir hesapta tutsunlar, bunu münhasıran o kulübün amatör spor branşlarının harcamalarında kullansınlar. Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu harcamaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetlesin. Böylelikle kulüplerimizin amatör spor kapsamındaki harcamalarına vergi iadesi yoluyla destek verelim. Bunu aslında kulüplerle de konuştuk. Herkesin de talep ettiği bir konu. Bakanlar Kurulunun da kabul etmesi halinde böyle bir düzenleme yapmak istiyoruz."

"BİZ DEVLET BÜTÇESİNİ KONTROL EDİYORSAK ONLAR DA KONTROL ETSİN"

Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının da genel olarak spor kulüplerinin yönetimi, sorumlulukları gibi konulara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu anda sadece vergi kanalından amatör spor branşlarına yönelik birtakım düzenlemeler öngördüklerini ifade etti.

Kulüplerin, mali sürdürülebilirliği sağlaması ve mali yönetimi güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ağbal, "Ben kulüplere söyledim, 'Biz bütçe disiplini uyguluyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Kurallarımız, kaidelerimiz var. Dolayısıyla devlet bütçesini böyle yapabiliyorsak, sizin de kulüpler olarak bütçelerinizi bu anlayışla yönetmeniz gerekir.' dedim. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışması da tam olarak bu noktada. Oradan da inşallah güzel öneriler gelecek." diye konuştu.

"KİM BORÇLANDIYSA BORÇLARI O ÖDEYECEK"

Ağbal, kulüplerin bu zamana kadar olan borçlarının ise ödenmesi gerektiğini belirterek, mevcut kanunlarda sadece spor kulüplerine yönelik değil, herkese yönelik açık düzenlemeler bulunduğunu, bir vergi mükellefi borcunu ödeme güçlüğü içindeyse tecil müessesesiyle bu borcun zamana yayılabildiğini hatırlattı. Ağbal, şunları kaydetti: "Uzlaşma müessesesinde devletin, yetimin bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyiz. Öbür taraftan vatandaşın vergi kanunlarındaki boşluklar ve yorum hataları nedeniyle haksız vergi ödemesi de doğru olmaz. Devlete duyulan güveni, itibarı, saygınlığı azaltabilir. Vicdan sahibi insanlarız. Burada bu görevi yapan arkadaşlarımız var, gerçekten kalemi tutarken elleri titreyen arkadaşlar bunlar, vatandaşların hakkı ile devletin hakkı dengesini gözeterek adaletle karar vermek lazım."

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