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Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Bakan Naci Ağbal, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacaklarını açıkladı.

06.04.2017 - 13:46
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Maliye Bakanlığı 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

Maliye Bakanı Ağbal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı için 3-4 Haziran'da sınav yapacaklarını kaydetti.

Başvuruların 24 Nisan - 8 Mayıs arasında alınacağına dikkati çeken Ağbal, söz konusu sınava bin 500 kişi çağıracaklarını ifade etti.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ağbal, sınava 2015, 2016 KPSS'den yeterli puan alanların başvurabileceğinin altını çizerek, "Sınava girecek gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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