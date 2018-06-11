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Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, Maliye Bakanlığı sınavla 500 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak.

AA | 11.06.2018 - 09:25..
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Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının sınav duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı için sınav açıldı.

YAZILI SINAV 4 OTURUM OLACAK

Giriş sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos'ta Ankara'da 4 oturumda yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak.

2 TEMMUZ'DA BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Sınav başvuruları 2 Temmuz'da başlayacak, 20 Temmuz saat 17.30'da sona erecek. Adaylar, giriş sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının internet sayfasındaki formu doldurarak başvurabilecek.

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