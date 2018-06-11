Maliye Bakanlığı 500 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak

1950 yılındaki Dünya Kupası, Türkiye'nin katılmaya hak kazanmasına rağmen, maddi imkansızlıklar yüzünden katılamadığı bir organizasyondu.

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IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IFF) tahminlerine göre, bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye 51.3 milyar dolar sermaye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.