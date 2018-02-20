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Maliye Bakanlığı Hürriyet'i yalanladı: 1 kuruş zam yok

Elektrikli otomobillere ÖTV ve MTV zammı geleceğine ilişkin haber yapan Hürriyet'e, Maliye Bakanlığı resmi sitesinden jet yalanlama geldi.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 12:50..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Hürriyet Gazetesi'nde Emre Özpeynirci imzasıyla bugün yayınlanan haberde, torba yasa ile birlikte elektrikli araçlara %60-70 oranında bir ÖTV zammı geleceği yazıldı.

Maliye Bakanlığı, gerçekten uzak bu habere resmi site üzerinden yaptığı açıklama ile cevap verdi. Elektrikli motora sahip araçların yüzde 3 ila 15 arasında bir Özel Tüketim Vergisi'ne tabi tutulduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu haberin yalan olduğuna ve 1 kuruş dahi zam yapılmadığına dikkat çekildi.

Maliye Bakanlığı Hürriyet'i yalanladı: 1 kuruş zam yok

"MAKSATLI YAPILMIŞTIR"

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Öncelikle, bu yanlış haber eğer yaptığımız açıklamaları takip etmemekten kaynaklanmış ise, haber takibi açısından üzücüdür. Eğer açıklamalarımız bilinerek yapılmış ise maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de yaptığı birçok haber ve yorumda araçların vergilendirilmesine ilişkin yanlışlıklarına şahit olduğumuz bu tür bir gazeteciliği üzülerek izlediğimizi de belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Maliye Bakanlığı Hürriyet'i yalanladı: 1 kuruş zam yok

"1 KURUŞ ZAM YOK"

"Konuya ilişkin gerek Bakanlığımız tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında, gerekse de Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaralarının uyumlaştırılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu Kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır. Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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