Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

Rajasthan eyaletinde bir Müslümanı katleden, cesedini yakan ve cinayeti videoya çekerek sosyal medyadan paylaşan Hindu gözaltına alındı.

4

Hayvana şiddet, insana şiddetin habercisi olabilir

Erzincan Orduevinde bir askerin yavru kediye yaptığı akıl almaz işkence ve bu eziyete tepkiler gündemdeki yerini korurken, akademisyenler ise olayın psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekti.