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Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde CHP Kongresi öncesi, Kültür Sarayı çevresi CHP ve HDP bayraklarıyla donatıldı. HDP bayrakları tepki üzerine kaldırıldı.

İHA | 07.12.2017 - 12:31..
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Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

CHP'de, 3 Mayıs'ta başlayan kurultay takvimi çerçevesinde il ve ilçe kongreleri düzenleniyor. Yumruklu kavgalarla gündeme gelen kongrelerin Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ayağı ise farklı bir olayla gündeme geldi.

CHP VE HDP BAYRAKLARI YAN YANA

10 Aralık Pazar günü yapılacak CHP Malkara İlçe Kongresi öncesi, Kültür Sarayı çevresi parti bayraklarıyla donatıldı.

CHP bayraklarının yanında HDP bayrağının asılması ise görenlerden tepki topladı.

Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

APAR TOPAR KALDIRILDI

Tepki çeken görüntünün fark edilmesi üzerine HDP bayrağı apar topar kaldırıldı.

Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

Malkara'da CHP ve HDP bayrağı yan yana görüntülendi

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