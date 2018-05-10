Malkara'da yağmur duası

Beklenen yağmurların yağmaması nedeniyle çiftçiler Sırtbey Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı.
10 MAHALLE KATILDI
10 mahallenin katılımıyla yağmur duası yapıldı. Vakfıdemir, Deliller, Ahmetçe, Sırtbey, Müstecep, Kalaycı, Ballısüle, Tatarlı, Beyoğlu ve Yuvaköy mahallelerinden çiftçilerin katılımı ile yapılan etkinlikte Kuran okunup, yağmur duası edildi.
PİLAV VE AYRAN İKRA EDİLDİ
Dua sonrasında katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Duaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan yardımcıları Bahattin Cömert, Celal Yılmaz, Ak Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.