Malkoç Süalp ve Bade İşçil yeniden birlikte

Bir erkek çocuk sahibi olan ikilinin geçmişte yaşadıkları kavgalara sünger çekerek yeniden görüşmeye başladığı ortaya çıktı.
SETE GELDİ
Malkoç Süalp, geçen hafta eski eşi Bade İşçil'i dizi setinde ziyaret etti. İkilinin keyifli bir şekilde sohbet ettikleri öğrenildi.
HER ŞEY AZUR İÇİN
Bade İşçil ve Malkoç Süalp'in barışmasında oğullarının etkili olduğu söyleniyor.Malkoç Süalp ile Bade İşçil, 31 Mayıs 2013’te nikah masasına oturmuştu. 8 Ağustos 2014’te oğulları Azur dünyaya gelmişti.
Ama çift, magazin gündemini haftalarca meşgul eden kavga sonucu Haziran 2016’da boşanmıştı.