Malta: Göçmen gemisine tek seferliğine izin verdik

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği liderleri göçmen sorununu değerlendirirken, Malta’dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Malta hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Malta’nın sivil toplum kuruluşlarına ait göçmen gemilerine limanlarını açmayacağını ve limanlarının operasyonlar için kullanılmasına daha fazla izin verilmeyeceği belirtildi.
"TEK SEFERLİK İZİN VERDİK"
Malta Başbakanı Joseph Muscat, Malta’nın krizi çözmek amacıyla göçmen gemisine “tek seferlik” izin verdiğini söyledi.
Akdeniz’de 6 gün boyunca mahsur kalan 200’den fazla Afrikalı sığınmacının bulunduğu "Lifeline" adlı yardım gemisi, dün Malta Limanı’na yanaşmıştı.