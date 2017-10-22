Maltalı gazetecinin katilini yakalatana 1 milyon euro

Hükümetten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki muhalif gazeteci Galizia'nın katillerinin bulunması için daha önce görülmemiş tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

PARA ÖDÜLÜ VE TAM KORUMA

Gazetecinin katillerini bulmaya yarayacak ihbarda bulunan kişilere tam koruma sağlanacağı ve 1 milyon euro (yaklaşık 4.3 milyon Türk lirası) ödül verileceği belirtildi.

Muhalif duruşuyla tanınan Galizia, “Panama Belgeleri”nin Malta ayağına dair yaptığı haberlerle gündeme gelmişti. Gazeteci Galizia, ölümünden 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri aldığına dair başvuruda bulunmuştu.