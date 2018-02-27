Dünyanın en küçük onuncu ülkesi: Malta

Selen KALDIRIM / [email protected]

Muhtemelen, yoldan geçen insanları çevirip, ‘’Malta hakkında ne biliyorsunuz?’’ diye sorsak; oranın İtalya’nın bir adası olduğundan ya da ucuz dil okullarından bahsederler. Kiminiz bu adayı Google’da yaz tatili için gidilecek yerleri araştırırken, kiminiz ise İngilizce eğitimi için acentanızdaki önerilenler listesinde gördünüz. Ülkenizden yalnızca iki buçuk saat uçuş uzaklığındaki bu gizemli ada hakkında bilmediğiniz çok şey var.

MALTA BİR ADA DEĞİL, ADA ÜLKESİ

Belki de çoğumuz buranın ‘Avşa Adası’ gibi bir ada olduğunu düşünüyordur. Kimimizin nerede olduğundan bile haberi yok. Malta, düşünülenin aksine bir ada ülkesi; yani kendi bayrağı, dini ve dili var. 1964’te bağımsızlığını kazanan adada, Maltız denilen insanlar yaşıyor.

ŞEHİR MERKEZİNE MAKSİMUM UZAKLIK 50 KM

Ülke; Malta, Gozo ve Comino adında üçü büyük olmak üzere 7 adaya sahip. Büyük dediysem, yüzölçümü olarak dünyanın en küçük ülkeleri arasında 10. sırada yer alan bir yerden bahsediyoruz.

Aslında Malta’yı güzel yapan şeylerden biri de bu. Gitmek istediğiniz herhangi bir yere maksimum uzaklık 50 kilometre. Ülkede yaşayan kimsenin denize nazır bir ev derdi yok; çünkü bütün konutlar denize en fazla 10 dakika mesafede.

MALTA’NIN ANADİLİ

Bir gün bu adaya giderseniz dikkatinizi çekecek ilk şeylerden biri dil konusu. Malta’nın genel olarak resmi dili İngilizce olsa da, yerli halk kendilerine ait ‘Maltaca’ dilini kullanıyor. Arap kökenli bu dil kulağı biraz tırmalamıyor değil.

HER KÜLTÜRDEN İNSAN YAŞIYOR

Maltalı insanlar dışında şehirde karma bir turist yığını var. Yani her adımda farklı bir dil duymanız mümkün. Coğrafi konum olarak İtalya’ya yakın olması yerli halkın İtalyanca öğrenmesine bile sebep olmuş.

DİL EĞİTİMİ İÇİN GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI FAZLA

Dil okullarının uygun fiyatlara eğitim vermesinden dolayı ülkede ciddi bir öğrenci nüfusu mevcut. Farklı ülkelerden gelen birçok öğrenci buradaki okullarda İngilizce eğitimi görüyor.

MALTA’YA NE ZAMAN GİDİLİR?

Diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Malta Adası dört mevsim yaz yaşıyor diyebiliriz. Bu durum Malta’nın yılın neredeyse her ayı turist ihtiyacını karşılıyor.

En sıcak aylar haziran- ağustos arası iken, yılın en soğuk ayları ocak ve şubat. Yağmur alan bir ülke olsa da Malta’ya kar yağmıyor. Akşamları sahil kesimleri serin olur ama çok üşütmez.

ADADA NELER YAPABİLİRİM?

Kiminiz ‘’Küçüçük adada en fazla ne yapılabilir?’’ diye soruyor olabilir. Öyleyse gelin bakalım Malta’da neler yapabiliriz?

GOZO ADASI: AZURE WINDOW

Ülkede yerleşik hayatın en aktif olduğu ada Malta olsa da, bunun dışında Miami sahillerini aratmayan iki adası daha var: Gozo ve Comino.

Geçen sene hepimiz haber sitelerinde bir haber gördük: Azure Window çöktü! Gozo adasında bulunan kemer, denize doğru açılan bir pencereye sahipti. Bu yüzden adına Azure Window, yani gökyüzü penceresi deniyordu. Bu dev kemer, geçen sene Akdeniz’de meydana gelen fırtınanın etkisiyle denizin derinliklerinde kayboldu.

GAME OF THRONES BURADA ÇEKİLDİ

Çoğu insan sırf bu pencereyi görmek için Gozo Adası’na akın ediyordu. Yani bizim Boğaziçi Köprüsü’nün yıkılması gibi bir şey düşünün. Ada’yı bir de ünlü ‘’Game Of Thrones’’ dizisinden hatırlayacaksınız.

Çünkü Game Of Thrones, Gladyatör, Truva gibi nice dizi yapımcıları bu adayı ve Azure Window’u çekimlerde defalarca kullandı. Şimdilerde ise adanın doğal havuzlarında yüzüp, dalış yapmak için gidiliyor.

MALTA’NIN MİAMİ’Sİ: COMİNO ADASI

Gelelim Comino Adası’na. Burası için ülkenin en güzel ve en zengin adası desek yanlış olmaz. Malta’dan Comino adasına geldiğinizde, keyifli bir yolculuk sonrası karşınıza çıkacak üç şey; deniz, kum ve güneş. Ama bu kum da, deniz de bildiklerinizden biraz farklı.

Hayatınızda hiç görmediniz kadar berrak bir su ve bembeyaz bir sahil düşünün. Üstelik dev kayalardan serin sulara atlayabileceğiniz onlarca alan var.

PLANLANARAK İNŞA EDİLEN İLK ŞEHİR

Malta’nın en az güzel sahilleri kadar, tarihi zenginlikleri de dikkat çekiyor. Ülkenin başkenti Valetta. Çok uzağınızda değil, Malta adasının hemen karşısında.

Yılların zarar veremediği mimari yapısıyla büyüleneceksiniz. Burası Avrupa’da planlanarak inşa edilen ilk şehir olma özelliği taşıyor. Taş evlerin birbiriyle olan uyumu, Paris’i aratmayan dar sokakları ve ünlü gün batımıyla turistlerin gözdesi.

UCUZ GECE HAYATI

Malta’da günlük yaşam akşam gün batımının ardından durulurken, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar başlar. Gündüzleri olduğu kadar, geceleri de bir o kadar hareketlenir.

Malta’ya hemen hemen giden herkesin dilinden düşmeyen bir sokak var: Paceville. Bu sokak yan yana dizilmiş birçok gece kulübüne ev sahipliği yapıyor. 7 gün 7 gece açık olan kulüpler oldukça ucuz. Dil eğitimine gelen öğrencileri nerede bulacağınızı tahmin edersiniz.

THY İLE DİREKT UÇUN

Türk Hava Yolları’nın direkt uçuşlarıyla 2-3 saate varacağınız bu adada görebileceğiniz yerler saymakla bitmez.

KIRMIZI KUMSAL

Temel Reis’in evini ziyaret edebileceğiniz Popeye Village köyü, tarihi görselliğine tutulacağınız Mdina ve daha birçoğu. Malta’daki Mellieha Bay, Golden Bay, Paradise ve kırmızı kum sahiliyle Ramla-Hamla ülkenin en güzel kumsalları diyebiliriz.

Ama Malta Adası’nda öyle bir mekan var ki, sadece burayı görmek için gelen onlarca insan tanıyorum.

CAFE DEL MARE

Malta Adası’nın kuzeyinde bulunan yere otel mi desek, restoran mı desek, gece kulübü mü desek bilemedim. Çünkü burada her şeyi bir arada görmeniz mümkün.

Denizle bütünleşen büyük bir yüzme havuzu ve gün batımı eşliğinde yemek yiyebilir, ardından ünlü dj partileri ile geceye devam edebilirsiniz.

MALTA’DA BİLMENİZ GEREKENLER LİSTESİ

- Malta’da trafik soldan ilerler.

- Neredeyse hiç ormanlık alan yoktur, kurak topraklara sahiptir.

- Taksilerde taksimetre kullanılmaz, pazarlık yapacaksınız.

- 1964 yılından beri bağımsız olan ülke bir Avrupa ülkesidir ve Shengen Vizesi geçerlidir.

- Para birimi olarak 2008’den beri euro kullanılmakta.

- Kurak topraklar ithal ürün ihtiyacını artırdığından iki adet bibere dünyanın parasını ödeyebilirsiniz.

- Sokaklarda şişe alkollerle gezmeniz yasak.

- Hemen hemen her sokakta bir kilise vardır ve pazar günleri dükkanların çoğu iş yapmaz.

- Akdeniz ülkesi olduğundan denizi oldukça tuzludur.

- Akdeniz yemek kültürüne sahip adanın en ünlü yiyeceği Pattizzi adında bir hamur işi.

- Her yerinde denize girmek mümkün olsa da, sahilleri genelde kayalıktır, bu yüzden şemsiye dikemezsiniz.

- Otobüs, vapur ve taksi dışında toplu taşıma aracı yok.

- Paceville sokağında hırsız çeteleri var, dikkatli olun.

BÜYÜK TECRÜBELER EDİNİN

Halk arasında gizemini sürdüren bu ada ülkesini yakından tanımak için zaman kaybetmeyin.

Dünyanın dört bir yanından gelen insanları bir arada bulup, tanışma fırsatı yakalamak her zaman mümkün olmaz. Hazır fırsatınız varken, bu küçük adada unutamayacağınız kadar büyük tecrübeler edinin.