taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7133
EURO
3,9327
ALTIN
141,20
PETR
54,7800

Maltepe Belediye Başkanı karda kalan araçları itti

Maltepe'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçların yardımına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç koştu.

İHA | 10.01.2017 - 03:36
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

Başkan Kılıç, Büyükbakkalköy’de makam aracıyla sokakları gezerek çalışmaları yakından takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bölgede çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kılıç, vatandaşların zorluk çektiği bölgelere giderek beraberindekilerle ve vatandaşlarla mahsur kalan araçları itip bulunduğu yerden kurtardı.

Maltepe Belediye Başkanı karda kalan araçları itti

Bu davranışından dolayı vatandaşlar, Başkan Kılıç’a teşekkür etti. Çevrede ki esnafları ziyaret edip vatandaşların dertlerini dinleyen Kılıç, bir süre daha çalışmaların olduğu yerde incelemelerde bulunarak bölgeden ayrıldı.

Maltepe Belediye Başkanı karda kalan araçları itti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

CIA Başkanı Brennan'dan Trump'a Rusya eleştirisi

51
Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

Binali Yıldırım'dan başbakanlık cevabı

94
Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

Almanya sığınmacıların iadesini hızlandıracak

39
Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

Filistinli anne: İsrail oğlumun cesedini versin

17
THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

THY Atatürk Havalimanı'ndan 300 sefer yapacak

6
Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

Tekirdağ'da hırsız karın altında saklanırken yakalandı

3
DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

DAEŞ'in kaçırdığı askerin şehit haberi geldi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM