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Maltepe sahil yolunda seyir halindeki araca direk girdi

Maltepe sahil yolunda çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında kepçenin çarptığı elektrik direği, seyir halindeki araca saplandı.

25.04.2017 - 17:16
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Saat 15.00 sıralarında sahilyolu İdealtepe mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil yolunda yapılan çalışmalar sırasında kepçe geriye doğru ilerlerken, aydınlatma direğini devirdi.

DEVRİLEN DİREK OTOMOBİLE SAPLANDI

Devrilen direk bu sırada sahil yolunda ilerleyen Satılmış Çelik'in kullandığı otomobile saplandı. Otomobilde tek başına olan Satılmış Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle sahil yolunun trafiği bir süre aksadı.

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki araca direk girdi

DİREK ARACIN İÇİNE GİRDİ

Direğin saplandığı otomobilin sürücüsü Satılmış Çelik, “Seyir halindeydim. Lamba düştü, direk devrildi. Direk içeri girdi aracı çevirdi. Ben de olayı anlayamadım. Sağ camdan girmiş arkadan çıkmış" dedi. Kepçenin operatörü ise görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek “Kaza oldu neyi çekiyorsun" şeklinde konuştu.

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki araca direk girdi

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki araca direk girdi

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki araca direk girdi

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