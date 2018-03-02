Maltepe Üniversitesi destek için sınıra gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken, Türkiye'nin dört bir yanından Mehmetçiğe destek geliyor.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SINIRDA

İstanbul Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, öğrenci konseyi başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Hatay'a giderek Hassa Sugediği’nde sınır birlikleri ziyaret etti.

Dün bölgede şehit olan Mustafa Ozan Gökçe’nin Payas’taki cenaze merasimine katıldı. Ziyaretlere Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve Hassa Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Demirel de eşlik ettiler.