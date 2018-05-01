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Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı: 3 gözaltı

Maltepe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşlar, partiler ve sendikaların alana girişleri devam ediyor.

DHA | 01.05.2018 - 14:36..
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Kutlama programına katılmak üzere, sahil yolu üzerinden kortejler halinde yürüyen gruplar miting alanına geldi. Alana girenler, üç ayrı kontrol noktasından geçirilerek miting alanına alınıyor.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı: 3 gözaltı

1 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI

Gruplar, "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartlarla ve sendika flamalarıyla alana giriş yapmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekiyor. "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı sahne kuruldu.

Platform ile katılımcıların arasına güvenlik bariyerleri konuldu. Basın mensupları için ise miting alanında ayrı bir bölüm oluşturuldu. Miting DİSK korosunun 1 Mayıs Marşı'nı söylemesiyle başladı.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı: 3 gözaltı

GİRİŞLER DEVAM EDİYOR

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ( DİSK) bağlı sendikalar da miting alanına geldi. Gruplar 'Yaşasın 1 Mayıs', ' İşçilerin birliği sermayeyi yenecek'  sloganları atıyor. Miting alanına girişler devam ediyor.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı: 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Maltepe miting alanına giriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle arama noktalarında polis ile bir grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Maltepe miting alanına giriş sırasında bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Giriş sırasında yaşanan yoğunluk nedeniyle arama noktalarında bir tartışma çıktı. Bunun üzerine polis bariyerleri daraltarak grubu geriye doğru çıkarttı. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından polis tekrar işçileri miting alanına almaya başladı. Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

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