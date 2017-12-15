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Maltepe’de 30 bin liralık soygun kamerada

Maltepe’de yüzleri maskeli 5 hırsız girdikleri marketten içinde 20 bin lira olan çelik kasayı ve 10 bin lira değerindeki sigarayı alarak kayıplara karıştı.

İHA | 15.12.2017 - 10:53..
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İstanbul, Maltepe’de güvenlik kameralarını ters çevirdikleri marketin kilidini kırarak içeri giren hırsızların marketten çaldıkları, 10 bin lira değerindeki sigara ve içinde 20 bin lira para olan çelik para kasasını otomobile koyma anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Maltepe’de 30 bin liralık soygun kamerada

20 BİN LİRA DOLU ÇELİK KASA, 10 BİN LİRALIK SİGARA

Hırsızlardan ikisi araç içerisinde beklerken, market raflarına yönelen diğer 3 hırsız, 10 bin TL değerindeki sigaraları yanlarında getirdikleri poşetlere koydu.

Ardından market içerisindeki çelik para kasasını da çalan hırsızlar, kasayı sürükleyerek dışarıda kendilerini bekleyen araca koydu ve hiç bir şey olmamış gibi olay yerinde uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Maltepe’de 30 bin liralık soygun kamerada

"POLİS GELİYOR" DENDİ, KÂLE BİLE ALMADILAR

Bu sırada marketin karşısındaki binada oturan bir vatandaş bu anları telefonuyla kaydetti. Vatandaş ayrıca, "Polis geliyor" diye bağırarak hırsızları korkutmaya çalıştı. Ancak hırsızları rahatlığı pes dedirtti. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polisler, market içerisinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Maltepe’de 30 bin liralık soygun kamerada

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