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Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

Küçükyalı'da asfaltlama çalışması yapan kamyonun yola asfalt döktüğü sırada çökme meydana geldi.

05.08.2017 - 07:16
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Bağdat Caddesi Küçükyalı mevkiinde meydana gelen olayda, yol üzerinde oluşan küçük çapta çukurları kapatmak için asfaltlama çalışması yapan  Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı asfalt kamyonu yoldaki çukur noktalara asfalt dökerken yolda bir anda çökme meydana geldi.

Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

Çökme nedeniyle kamyonun sol arka bölümü oluşan çukura gömülürken, kamyon şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kamyonu kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

Maltepe'de asfalt kamyonu çöken yola düştü

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