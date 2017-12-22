Kaza saat 18.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 34 PD 1022 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı.

TELEFON DÜKKANINA GİRDİ

Kaldırıma çıkan araç daha sonra cadde üzerinde bulunan bir telefon bayisine girdi. Kendilerine gelen otomobili gören iş yeri çalışanları kaçarken, aracın içindeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceme başlattı.

Maltepe'de bir araç iş yerine girdi VİDEO









