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Maltepe'de bir yıldır park halindeki araçta yangın

Yaklaşık bir yıldır park halindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

DHA | 13.04.2018 - 07:37..
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Fındıklı Mahallesi İpek Sokak'ta meydana gelen olayda, beş katlı apartmanın açık otoparkında bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobillin yandığını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Maltepe'de bir yıldır park halindeki araçta yangın

YANGININ ÇIKIS SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Apartmanın açık otoparkında yanan otomobil üzerinde polis ekipleri olay yeri çalışması yaptı. Yanan otomobilin çevresinde bulunan bir pet şişe de incelemeye alındı.

Maltepe'de bir yıldır park halindeki araçta yangın

YAKLAŞIK BİR SENE PARK HALİNDE

Apartmanda oturan bir vatandaş ise “Uyuyordum bir anda bir patlama sesi duyduk. Camdan baktık, araba yanıyor hemen itfaiyeyi aradık.  Buraya bırakmışlar, yaklaşık bir senedir burada duruyor bu otomobil" diye konuştu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de bir yıldır park halindeki araçta yangın

Maltepe'de bir yıldır park halindeki araçta yangın

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