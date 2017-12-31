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Maltepe'de evsiz ve engelli bir kişi öldürüldü

Maltepe Sahil Yolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen, evsiz ve engelli bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

DHA | 31.12.2017 - 07:09..
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İstanbul'un Maltepe ilçesindeki sahil yolunda, sabah saat 05:30 sularında silah sesleri duyuldu. İstasyon Durağı'ndaki 55-60 yaşlarında, evsiz ve engelli bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Maltepe'de evsiz ve engelli bir kişi öldürüldü

PARKLARDA YAŞIYORDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerinde ki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.

Maltepe'de evsiz ve engelli bir kişi öldürüldü VİDEO


KAFASINA SIKILAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Maltepe'de evsiz ve engelli bir kişi öldürüldü


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