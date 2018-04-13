Maltepe’de 'gece kartalları' 5 şüpheliyi yakaladı

Küçükyalı Mahallesi Mektep Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 04.00 sıralarında gece bekçileri durumundan şüphelendikleri 5 şahısın bulunduğu aracı durdurmak istedi. Şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gece bekçileri şahısları uzun süre kovaladı.

5 ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Yaşanan kovalamaca sonunda kaçan şahıslardan 4’ü kısa sürede yakalanırken, biri kaçmaya devam etti. Kaçan şahıs da 30 metre ileride aracın arkasına saklanmış şekilde yakalandı. Polis yaptığı araştırmada şahsın aracın altına silah sakladığını belirledi. Silah aracın altında ele geçirilirken, yakalanan şahısların Türkmenistan uyruklu olduğu ve ikisinin oturum izni olmadığı belirlendi.

ÜZERLERİNDEN MASKE, ELDİVEN VE KURU SIKI TABANCA ÇIKTI

Öte yandan, yakalanan diğer şahıslardan birinin üzerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, eldiven ve maske ele geçirildi. Ardından şahıslar olay yerine gelen polis ekiplerince Küçükyalı Polis Merkezine götürüldü.