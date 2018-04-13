taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.741
USD
4,0882
EURO
5,0394
ALTIN
175,79
PETR
71,8800

Maltepe’de 'gece kartalları' 5 şüpheliyi yakaladı

'Gece kartalları' diye bilinen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, dur ihtarına uymayan yabancı uyruklu 5 şahsı yakaladı.

İHA | 13.04.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Küçükyalı Mahallesi Mektep Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 04.00 sıralarında gece bekçileri durumundan şüphelendikleri 5 şahısın bulunduğu aracı durdurmak istedi. Şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gece bekçileri şahısları uzun süre kovaladı.

Maltepe’de 'gece kartalları' 5 şüpheliyi yakaladı

5 ŞÜPHELİ, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Yaşanan kovalamaca sonunda kaçan şahıslardan 4’ü kısa sürede yakalanırken, biri kaçmaya devam etti. Kaçan şahıs da 30 metre ileride aracın arkasına saklanmış şekilde yakalandı. Polis yaptığı araştırmada şahsın aracın altına silah sakladığını belirledi. Silah aracın altında ele geçirilirken, yakalanan şahısların Türkmenistan uyruklu olduğu ve ikisinin oturum izni olmadığı belirlendi.

ÜZERLERİNDEN MASKE, ELDİVEN VE KURU SIKI TABANCA ÇIKTI

Öte yandan, yakalanan diğer şahıslardan birinin üzerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, eldiven ve maske ele geçirildi. Ardından şahıslar olay yerine gelen polis ekiplerince Küçükyalı Polis Merkezine götürüldü.

Maltepe’de 'gece kartalları' 5 şüpheliyi yakaladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar
Adana'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı.
Eşini ve kuzenini öldürüp intihar etti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde eşini ve amcasının oğlunu öldüren kişi intihar etti.
34 ilde FETÖ operasyonu: 77 asker için yakalama kararı
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği kripto olarak bilinen 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir'de bir otobüs alev topuna döndü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

148
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

95
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

116
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

52
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

48
Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

11
İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İzmir'de 324 kaçak göçmen sınır dışı edildi

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM