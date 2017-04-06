Maltepe'de kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Başıbüyük Mahallesi Kehribar Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekip otosu cadde üzerinde devriye gezerken 2 kişinin silahlı kavga ettiğini görerek durdu. Polis memurları iki kişiyi uyararak silahlarını bırakıp teslim olmasını istedi.

Polisin uyarısını dikkate almayan şüpheli polise silahla ateş etmeye başladı. Bunun üzerine sivil polisler de şüpheliye silahla karşılık verdi. Polisin ateş etmesi üzerine şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi ise ayağından yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Özel harekat polisleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yaralı Ebubekir B. ise olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.