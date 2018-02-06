İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilden dışarı fırlayan bir kişi hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpıştığı kazada, iki kişinin de yaralandığını belirtildi.

34 VH 0658 plakalı araç karşı şeride geçerek takla attı. Karşı şeritten gelen Erdal B. yönetimdeki 34 FF 45 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak duran araçta bulunan 20 yaşındaki Tamer Tavukçu yola fırladı. Tavukçu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Ahmet Salih T. ise sıkıştı.

Maltepe'de kaza: 1 ölü 2 yaralı VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ahmet Salih T.ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken olayda araçta bulunan bir kişinin ise yaralı olduğu hafriyat sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.