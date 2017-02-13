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Maltepe'de mesire alanında yangın çıtı

İstanbul Maltepe Başıbüyük'te bulunan mesire alanındaki bir restoranda yangın çıktı. Yangın yarım saatte kontrol altına alındı.

13.02.2017 - 11:41
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yangın

Yangın, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Mesire alanında bulunan bir restoranda saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

ALEVLER AHŞAP DUVARLARI SARDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede ahşap kaplı duvarları sardı. İş yerinde bulunan iki çalışan dışarı çıktı ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Maltepe'de mesire alanında yangın çıtı

ORMANLIK BÖLGEYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yanan iş yerinin arka kısmının ormanlık alan olması itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yangının ağaçlara sıçramasını engelleyen itfaiye erleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Maltepe'de mesire alanında yangın çıtı

Maltepe'de mesire alanında yangın çıtı

Maltepe'de mesire alanında yangın çıtı

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