Maltepe'de polise ateş açan 2 saldırgan yakalandı

Başıbüyük Mahallesi Emek Caddesi Hercai Sokağı'nda bir çay bahçesinin arkasındaki boş arsada park halinde bulunan otomobildeki iki kişiye kimlik soran sivil polislere otomatik silah ve tabanca ile ateş açıldı.

Polislerin yara almadan atlattığı olayın ardından iki saldırgan, beyaz renkli bir otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda özel hareket ve polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekipler inceleme yaptı.

İlçenin giriş ve çıkışları kapatılarak, şüpheli otomobiller üzerinde uygulama yapıldı ve tek tek arandı.

Kısa bir süre sonra saldırıyı gerçekleştiren iki zanlı olayda kullandıkları otomobille yakalanarak gözaltına alındı.