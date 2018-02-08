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Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

İstanbul Maltepe'de, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

DHA | 08.02.2018 - 10:03..
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Maltepe'de, bir kadının kullandığı aracı trafikte sıkıştırdığı öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Polis, kadın sürücünün ihbar ettiği şüpheli aracı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarparak kaçmaya başladı.

Şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüphelinin peşindeki polis ekibi telsizden yardım isteyerek diğer ekiplerin aracın kaçış güzergâhını kapatmasını istedi.

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİ

Kovalamaca sırasında şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirtmeye çalışırken park halindeki bir cipe çarptı. Araçtan inen şüpheli bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak süren kovalamaca kısa sürdü. Kovalamaca sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

POLİS ZOR ANLAR YAŞADI

Ara sokakta yakalanan şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirilmek istendi. Polise zorluk çıkarak şüpheli araca binmek istemeyerek kendini yere bıraktı. Yardıma gelen ekiplerle birlikte şüpheli kişi, polis otosuna bindirildi.

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ekiplerin kaçan araçta yaptığı incelemede içki şişesi dikkat çekti. Şüpheli polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı



Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı



Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı



Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı



Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı



Maltepe'de polisten kaçan şüpheli ortalığı karıştırdı

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