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Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

Maltepe'de çıkan kavgada 1 kişi darp edildi, 1'i ağır 5 kişi de silahla yaralandı.

10.11.2017 - 08:56
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Olay; Maltepe, Başıbüyük Mahalesi'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

Tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi darp ile, 5 kişi de silahla çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kafe çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

Polis ekipleri, olayın yaşandığı kafe ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri incelemesi yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde bulunan 2 lüks araçta da inceleme yaptığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebinin araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de silahlı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

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