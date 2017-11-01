Saat 02:00 sularında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşen olayda, saldırganların aracının plakası alınamadı.

İddiaya göre; 29 yaşındaki Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 Plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil yanlarına yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı.

BİR KİŞİ KAFASINDAN YARALANDI

Kurşunlardan biri Bal'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Uğur Bal'ı yanında bulunan arkadaşı otomobile bindirerek hemen Maltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal'ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı.

Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Bal ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Maltepe'de silahlı saldırı; Bir kişi kafasından yaralandı VİDEO