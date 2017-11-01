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Maltepe'de silahlı saldırı; Bir kişi kafasından yaralandı

Maltepe Köprüsü altında otomobillerini park etmiş iki arkadaşa ateş açıldı. Silahlı saldırıda bir kişi kafasından yaralandı.

01.11.2017 - 06:00
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Saat 02:00 sularında D-100 Karayolu, Maltepe Köprüsü İETT durağında gerçekleşen olayda, saldırganların aracının plakası alınamadı.

İddiaya göre; 29 yaşındaki Uğur Bal ve bir arkadaşı 35 LN 708 Plakalı otomobille İETT durağına park etti. Bu sırada plakası alınamayan bir otomobil  yanlarına  yaklaştı. Otomobilden inen iki kişi silahla ateş etmeye başladı.

Maltepe'de silahlı saldırı; Bir kişi kafasından yaralandı

BİR KİŞİ KAFASINDAN YARALANDI

Kurşunlardan  biri Bal'ın başına isabet etti. Başından yaralanan  Uğur Bal'ı yanında bulunan  arkadaşı otomobile  bindirerek hemen  Maltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye silahla yaralanmış birinin getirildiğini öğrenen polis ekipleri hastaneye gelerek Bal'ın arkadaşından konuyla ilgili bilgi aldı.

Olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Bal ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Bal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Maltepe'de silahlı saldırı; Bir kişi kafasından yaralandı VİDEO

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