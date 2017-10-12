taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.816
USD
3,6478
EURO
4,3336
ALTIN
151,62
PETR
56,5700

Maltepe'de silahlı saldırı

Türk Halk Müziği sanatçısı Gökhan Doğanay silahla vurularak yaralandı.

12.10.2017 - 05:45
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bir eğlence mekanında sahne alan 39 yaşındaki Doğanay, daha sonra arkadaşlarıyla buradan ayrıldı.

D-100 Karayolu Maltepe Köprülü Kavşağı Edirne yönünde seyreden Gökhan Doğanay'ın yolcu koltuğunda oturduğu 34 YN 9027 plakalı lüks otomobile başka bir araçtan kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi. Doğanay, bacaklarına isabet eden üç mermi ile yaralandı.

Maltepe'de silahlı saldırı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İçinde bulunduğu otomobille arkadaşları tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Doğanay tedavi altına alındı. Doğanay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde ve Doğanay'ın içinde bulunduğu yolcu kapısında çok sayıda mermi deliği olan otomobilde inceleme yaptı.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ve yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'da Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.
Temizlediği silahı ateş alan güvenlik görevlisi öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Elazığ'da yabancı uyruklu 128 kişi yakalandı
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde grup halinde yabancı uyruklu kişileri gören vatandaşların ihbarı polisi harekete geçirdi.
16 yaşında genç çuvalda molotofkokteylleriyle yakalandı
Adana'da yasadışı gösterilere katılan 16 yaşındaki S.O.'nun taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

15
Irak sınırına tank sevkiyatı

Irak sınırına tank sevkiyatı

29
Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ eleştirisi

Türkiye'den Danimarka'ya DEAŞ eleştirisi

21
Türkiye Lucescu ile yola devam edecek

Türkiye Lucescu ile yola devam edecek

21
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

39
Ruhani'den Kuzey Irak açıklaması

Ruhani'den Kuzey Irak açıklaması

9
Havalimanlarına yönelik ücretsiz otopark süresi uzatıldı

Havalimanlarına yönelik ücretsiz otopark süresi uzatıldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM