Maltepe'de silahlı yaralama

Zümrütevler Mahallesi Atatürk Caddesi Zeren Sokak üzerinde bulunan restoranda Mehmet Boğuş adlı eski çalışan biriken alacağı yüzünden işyeri sahibi Mesut Gökçe(36) ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından 17 günlük alacağını istediği öğrenilen Boğuş, silahla Gökçeyi vurdu.

Mesut Gökçe yaralı olarak olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine sığındı. Polisler yaralıya ilkyardımı yapıp polis merkezine ambulans istedi. Gökçe olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken zanlı olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.























