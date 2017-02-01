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Maltepe'de silahlı yaralama

Daha önce yanında çalışan işçisi tarafından silahla vurulan Mesut Gökçe yaralı olarak karakola geldi.

01.02.2017 - 08:11
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Zümrütevler Mahallesi Atatürk Caddesi Zeren Sokak üzerinde bulunan restoranda Mehmet Boğuş adlı eski çalışan biriken alacağı yüzünden işyeri sahibi Mesut Gökçe(36) ile tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesinin ardından 17 günlük alacağını istediği öğrenilen Boğuş, silahla Gökçeyi vurdu.

Maltepe'de silahlı yaralama

Mesut Gökçe yaralı olarak olay yerinin yakınında bulunan polis merkezine sığındı. Polisler yaralıya ilkyardımı yapıp polis merkezine ambulans istedi. Gökçe olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken zanlı olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.




Maltepe'de silahlı yaralama

Maltepe'de silahlı yaralama

Maltepe'de silahlı yaralama

Maltepe'de silahlı yaralama

Maltepe'de silahlı yaralama

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