Maltepe'de taksi durağına silahlı saldırı

Küçükyalı Kavşağı İnönü Caddesi'ndeki taksi durağına plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobille gelen şüpheliler, yolcu bekleyen sürücülere doğru ateş açtıktan sonra kaçtı.

Durakta bulunan ve vücuduna kurşunların isabet etmesi nedeniyle yaralanan sürücü, mesai arkadaşları tarafından taksiye bindirilerek çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan taksi sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.