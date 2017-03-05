Maltepe'de trafik kazası: 2 ölü

Maltepe Sahili Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TY 6604 plakalı otomobil, İdealtepe ayrımında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özdemir (42) ile Gamze Aydoğdu'ya (24) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun olay yerinde öldüğünü belirledi. Özdemir'in ise ambulans ile hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kazaya karışan otomobilin kazanın 200 metre ilerisinde park edilmiş halde bulunmasının ardından, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Bu arada, Maltepe Sahili'nde trafik iki saat süresince kontrollü sağlandı.