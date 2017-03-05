taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Maltepe'de trafik kazası: 2 ölü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

05.03.2017 - 05:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Maltepe Sahili Turgut Özal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 TY 6604 plakalı otomobil, İdealtepe ayrımında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özdemir (42) ile Gamze Aydoğdu'ya (24) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Maltepe'de trafik kazası: 2 ölü

Sağlık ekipleri, Aydoğdu'nun olay yerinde öldüğünü belirledi. Özdemir'in ise ambulans ile hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya karışan otomobilin kazanın 200 metre ilerisinde park edilmiş halde bulunmasının ardından, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bu arada, Maltepe Sahili'nde trafik iki saat süresince kontrollü sağlandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

63
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

3
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

34
Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

13
Uşak'ta fuhuştan yakalanan kadınlarda frengi çıktı

Uşak'ta fuhuştan yakalanan kadınlarda frengi çıktı

6
Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

7
Şenol Güneş: Quaresma kime tepkili gelsin anlatsın

Şenol Güneş: Quaresma kime tepkili gelsin anlatsın

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM