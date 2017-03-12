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Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

Alkollü sürücü önce seyir halindeki araca ardından kırmızı ışıkta bekleyen diğer araca çarptı.

12.03.2017 - 08:14
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Sahilyolu Kartal istikameti İdealtepe mevkiinde meydana gelen olayda, savaş Ağırman'nın kullandığı 34 LYL 01 plakalı araç seyir halindeki Sevilay Paşavul yönetimindeki 42 PP 361 plakalı otomobile daha sonrada kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Bıyıklının kullandığı 34 JT 7537 plakalı araçlara çarptı.

Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Lütfü Kırdar Eğtim ve Araştırma ile Fatih Sultan Mehmet hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yapılan kontrollerde Savaş Ağırma'nın 87 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kaza nedeniyle trafikte kısa süre aksamalar meydana geldi. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı



Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı
Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

Maltepe'de trafik kazası: 6 yaralı

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