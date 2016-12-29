Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

İstanbul'un güne fırtına ve sağanak yağışla başlaması kazaları da peş peşe getirdi.
VİNÇ KAMYONU 8 ARACA ÇARPTI
Sabah 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana gelen kazada, freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İSE VİNÇ, BETON MİKSERİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
İstanbul'da E-5 Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu..