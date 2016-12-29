taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.548
USD
3,5416
EURO
3,7084
ALTIN
130,93
PETR
56,9040

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece'de beton mikserinin üzerine vinç devrildi, Maltepe'de ise freni patlayan vinç kamyonu 8 aracı ezdi...

DHA | 29.12.2016 - 09:59
  1. Haberler
  2. İç Haber
Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

İstanbul'un güne fırtına ve sağanak yağışla başlaması kazaları da peş peşe getirdi.

VİNÇ KAMYONU 8 ARACA ÇARPTI

Sabah 09.00 sıralarında Maltepe'de meydana gelen kazada, freni patladığı öne sürülen vinçli kamyon, 2'si servis minibüsü 8 araca çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kamyon, bir akaryakıt istasyonuna girerek yan yattı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

BÜYÜKÇEKMECE'DE İSE VİNÇ, BETON MİKSERİNİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul'da E-5 Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yan yol çalışmasında kullanılan vinç, beton mikserinin üzerinde devrildi. E-5 Otoyolu istikameti trafiğe tamamen kapanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu..

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Şık gözaltına alındı

Ahmet Şık gözaltına alındı

164
Melih Gökçek'in terör analizi

Melih Gökçek'in terör analizi

112
Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

Büyükçekmece ve Maltepe'de vinç kazası

12
Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

Kılıçdaroğlu: Suriye'de ta aşağılarda ne işimiz var

221
Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi kabul edildi

16
Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif

5
Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

Alman dergisi Focus: Başakşehir'i Erdoğan lider yaptı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM