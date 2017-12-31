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Maltepe'de yan bakma kavgası: 1 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bakışlarını beğenmediği Hakan Kutluay'a silahla ateş eden şüpheli her yerde aranıyor.

DHA | 31.12.2017 - 15:03..
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Maltepe'ye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı.

"NİYE TUHAF TUHAF BAKIYORSUNUZ"

Tartışma sırasında şüpheli, Hakan Kutluay'a "Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?" diyerek ateş açtı.

Kutluay bacakların isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekibi sevk edildi. Yaralı Hakan Kutluay ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maltepe'de yan bakma kavgası: 1 yaralı

4-5 EL ATEŞ ETTİ

Bir görgü tanığı, "Daha önce aralarında bir kavga olmuş. Tekrara kavga etmeye başladılar. 'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra 4-5 el ateş etti. Daha sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.Maltepe'de yan bakma kavgası: 1 yaralı


Maltepe'de yan bakma kavgası: 1 yaralı


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