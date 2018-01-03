İstanbul Maltepe'de, 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşanan olayda, anne Dilek Yardım kapıyı açıp evlerine girdiğinde eşi Ali Yardım, kızları Elif Mina ile Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı ve sinir krizi geçirdi.

Maltepe'deki aile faciası Ece Üner'i ağlattı

HABERİ SUNARKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırılan annenin olayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasındaki feryadı duyanların yüreklerini dağlarken, Habertürk kanalında haberi sunan spiker Ece Üner de kayıtsız kalamayarak gözyaşı döktü.

"SÜSLENİP KONUŞUYORUZ, AMA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Üner, "Fotoğraflara iyi bakın. Onları koruyamadık. Çünkü anneleri, 'polise söyledim, savcıya söyledim, kimse sahip çıkmadı' diyor. Bu artık kabul edilebilir bir şey değil. Biz yavrularımızı yaşatamıyoruz. Geleceğimizi yaşatamıyoruz. O iki minik kalp bugün atmıyor mesela. Bağırıyor kadın, 'Polise, savcıya defalarca söyledim.' diyor. Rahat rahat süslenip çıkıyoruz, konuşuyoruz. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Niye elimizden bir şey gelmiyor acaba?" diye ağlayarak tepkisini gösterdi.