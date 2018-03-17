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Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sebze yüklü bir kamyon yol kenarında bekleyen başka bir kamyona çarptı.

Detay Haber | 17.03.2018 - 08:30..
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Sabah saat 05:50 sularında İsranbul'un Maltepe ilçesindeki D-100 karayolu Altıntepe mevkii üzerinde yaşanan trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti. Sebze yüklü kamyonun 21 yaşındaki sürücüsü Ahmet K., kurtarılamadı.

Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti


KAMYON SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIĞI YERDEN KURTULAMADI

Sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle yolun sağında bekleyen Hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sebze yüklü kamyon sürücüsü araç içerinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sebze yüklü kamyonun sürücüsü Ahmet K.'yı (21) sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen sürücü araç içerisinde hayatını kaybetti.

Kazaya karışan sürücülerin yakınları ise olay yerine gelerek ağlayarak sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmet K.'nın cenazesi ambulansa konularak Maltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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