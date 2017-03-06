taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.996
USD
3,7111
EURO
3,9355
ALTIN
147,13
PETR
55,6300

Mama yedikten sonra fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Bursa’da, annesi tarafından karnı doyurulduktan sonra nefessiz kalan bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

06.03.2017 - 13:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

bebek

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Reyhan ve Ali İ. çiftinin 4 aylık kızları Defne, mama yedi.

NEFESSİZ KALDI

Bir süre sonra ağlamaya başlayıp, sonra aniden nefessiz kaldığı belirtilen minik Defne, yakınları tarafından Özel Osmangazi Aritmi Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Defne, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polise ifade veren Baba Ali İ, kızının doğum sırasında dışkısını yuttuğundan bir gün hastanede yattığını, kalp damarında büyüme olduğunu, Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğünü söyledi.

Savcı, minik Defne’nin cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

49
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

28
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

29
PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

PKK Menbiç'i şimdi de ABD'ye bırakıyor

100
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

72
Bahçeli'den Erdoğan'a destek

Bahçeli'den Erdoğan'a destek

316
Meral Akşener Muğla'da konuştu

Meral Akşener Muğla'da konuştu

252
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM