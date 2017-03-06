Mama yedikten sonra fenalaşan bebek hayatını kaybetti

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Reyhan ve Ali İ. çiftinin 4 aylık kızları Defne, mama yedi.

NEFESSİZ KALDI

Bir süre sonra ağlamaya başlayıp, sonra aniden nefessiz kaldığı belirtilen minik Defne, yakınları tarafından Özel Osmangazi Aritmi Hastanesi’ne kaldırıldı. Minik Defne, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polise ifade veren Baba Ali İ, kızının doğum sırasında dışkısını yuttuğundan bir gün hastanede yattığını, kalp damarında büyüme olduğunu, Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğünü söyledi.

Savcı, minik Defne’nin cesedini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı.