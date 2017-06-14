Mamak modern bir şehre dönüştü

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünün gerçekleştirildiği Mamak'ta çalışmalar sona erdi. Mamak eski görüntüsünden kurtularak yepyeni bir görüntüye kavuştu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜYÜK BİR HIZLA YÜRÜTÜLDÜ"

Müteahhitleri, yapı denetim firmalannı ve mimarları tek tek dinleyen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Demir, "10-15 yıl öncesine kadar Mamak gecekonduları ile anılan bir ilçeydi. Bölgemizde gecekondunun tamamen yok olması için bizler çeşitli kentsel dönüşüm projelerini büyük bir hızla yürütüldü" ifadelerini kullandı.