Mamak'ta gaz patlaması: 1 yaralı

Patlama, saat 01.30 sıralarında Mamak İlçesi Güneşevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. 4 katlı apartmanın giriş katında Yörük ailesinin bulunduğu evin mutfak kısmında, gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sonrası evde bulunan 5 kişiden Ferhat Yörük yaralandı, evde ise büyük hasar oluştu. Mahallede endişeye neden olan patlama ardından çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkan Ferhat Yörük, tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama ardından evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.













