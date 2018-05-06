Mamak'taki selin izleri siliniyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı selin izleri siliniyor.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sel felaketi sonrası Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
150 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Selde zarar gören 150'ye yakın araç, fotoğrafları çekilip hasar tespiti yapılmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve giderme çalışmaları ise devam ediyor.