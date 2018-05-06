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Mamak'taki selin izleri siliniyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sel felaketinin izleri gideriliyor.

AA | 06.05.2018 - 11:04..
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Ankara'nın Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı selin izleri siliniyor.

Mamak'taki selin izleri siliniyor

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketi sonrası Ankara Valiliği koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Mamak'taki selin izleri siliniyor

150 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Selde zarar gören 150'ye yakın araç, fotoğrafları çekilip hasar tespiti yapılmasının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı, ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve giderme çalışmaları ise devam ediyor.

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