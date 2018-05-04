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Manavgat'a düşeni kurtarmak isterken kendi kayboldu

Antalya'da Manavgat Irmağı'na düşen 22 yaşındaki Ezgi Çiçek'i kurtarmak isteyen 25 yaşındaki Cihan Toplar girdaba kapılarak kayboldu.

DHA | 04.05.2018 - 21:41..
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Akşam üzeri saat 18.00 sıralarında, Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

KIZ KURTULDU, KURTARMAK İÇİN GİREN KAYBOLDU

Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek'i kurtarmak için ırmağa atladı. Ezgi Çiçek'e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Manavgat'a düşeni kurtarmak isterken kendi kayboldu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Manavgat'a düşeni kurtarmak isterken kendi kayboldu



ARAMA FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar'ı aradı. Çevredeki vatandaşlar ise ırmak üzerindeki köprüye çıkarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. Pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarını yarın sabah devam etmek üzere sonlandırdı.

Manavgat'a düşeni kurtarmak isterken kendi kayboldu



Manavgat'a düşeni kurtarmak isterken kendi kayboldu

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