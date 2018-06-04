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Manavgat’ta kitap şöleni

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde ikincisi düzenlenen Kitap Günleri yoğun katılım ile devam ediyor.

İHA | 04.06.2018 - 14:17..
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Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kitap Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarda kitap okumaya olan önem vurgulandı.

Manavgat’ta kitap şöleni

BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENİYOR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat’ımız kültür ve sanat alanında ciddi mesafeler kaydetti. Manavgat, yakın zamana kadar sportif hayatı olmayan, kültürel hayatı olmayan, sosyal aktivitelerden belli ölçüde yoksun bir ilçeyken bugün Türkiye ölçeğinde kendinden söz ettiren, yaşamaktan son derece mutlu olunan bir kente dönüştü. Halkımıza kitap okuma kültürünü aşılamak amacıyla da Kitap Günlerinin ikincisini düzenliyoruz" dedi.

Manavgat’ta kitap şöleni

Manavgat’ta kitap şöleni


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