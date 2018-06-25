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Manavgat'ta Vladimir Putin'e oy verildi

Antalya'da yapılan oy sayımında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çıkan 1 oy görenleri şaşırttı.

DHA | 25.06.2018 - 08:02..
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Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Manavgat'ta 485 sandıkta 159 bin 121 seçmen, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti.

Manavgat'ta Vladimir Putin'e oy verildi

PUTİN'İN İSMİNİ YAZIP ÜZERİNE MÜHRÜ BASTI

Olaysız tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Manavgat Anadolu Lisesi'nde bulunan 1045 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerden birinin, oy pusulasına Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in adını yazıp üzerine 'Evet' mührünü bastığı görüldü. Oy pusulası, sandık kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

1045 numaralı sandıkta 329 geçerli oy kullanılırken, Muharrem İnce 150, Recep Tayyip Erdoğan 111, Meral Akşener 51, Selahattin Demirtaş 11, Temel Karamollaoğlu 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

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