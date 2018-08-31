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Manazan Güzeli ziyaretçilerini bekliyor

Karaman Müzesi'nde sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

AA | 31.08.2018 - 16:09..
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Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri Karaman Müzesi'nde sergileniyor. Envanterinde 15 bine yakın eser bulunan müzede, fiziki yetersizlikten dolayı bu eserlerden sadece bini teşhir edilebiliyor.

BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Müzede sergilenen ve yaklaşık 14 asırdır bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan genç kız cesedi, görenlerin dikkatini çekiyor.

Taşkale köyü yakınlarındaki eski yerleşim merkezi Manazan Mağaraları’ndan getirildiği için "Manazan Güzeli" olarak adlandırılan genç kız cesedini ve diğer eserleri görmek için her yıl yaklaşık 20 bin kişi müzeyi ziyaret ediyor.

Manazan Güzeli ziyaretçilerini bekliyor

PEK ÇOK DÖNEME AİT ESERLER SERGİLENİYOR

Karaman Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, ilde müzecilik faaliyetlerinin 1960'lı yıllarda başladığını, 1980'den itibaren de mevcut binada hizmet verildiğini söyledi.

Müzede kayıtlı yaklaşık 15 bin eser bulunduğunu belirten Abdullah Kılıç, "Bunlardan bin tanesi sergilenmektedir. Burada milattan önce 8 binli yıllardan bugüne birçok medeniyetin eserleri bulunmaktadır. Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler dönemi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait önemli eserler sergileniyor. Canhasan, Süleymanhacı köyündeki Pınarbaşı ve Gökçeseki ören yerlerinde daha önce yapılan kazılarda elde edilen eserler önemli yer tutmaktadır." diye konuştu.

Manazan Güzeli ziyaretçilerini bekliyor

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